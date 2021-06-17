В Госдуме призвали запретить фанатам сборной Украины вход на матчи Евро-2020

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев гневно отреагировал на кричалки фанатов сборной Украины во время матча Евро-2020 с Северной Македонией. Наши соотечественники исполнили знаменитый хит о президенте страны-оккупанта Владимире Путине, после чего политик потребовал не допускать болельщиков "желто-синих" на стадионы.

Такое заявление сам Свищев сделал в комментарии портал Sport24. Он назвал действия поклонников команды Андрея Шевченко провокацинными.

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"Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей. Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", – сказал депутат.

Напомним, болельщики сборной Украины передали привет Путину во время матча с Северной Македонией на Евро-2020. Фанаты спели знаменитую песню о президенте России.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины одержала победу над Северной Македонией во втором туре группового турнира. Благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука "желто-синие" выиграли 2:1.

На матче произошел инцидент, когда у поклонников Украины потребовали снять красно-черный флаг "Слава нации! Смерть врагам!".

Свой следующий матч на чемпионате команда Андрея Шевченко проведет 21 июня с Австрией.