Украина – Франция: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2023 U-21 по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу в воскресенье, 2 июля, проводит четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2023, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. Соперником подопечные Руслана Ротаня стала команда Франции.

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Поединок принимает стадион "Клуж-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2023 U-21

Четвертьфинал

Клуж-Напока, стадион "Клуж-Арена"

Главный арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия), арбитр VAR: Тьягу Мартинш (Португалия)

Украина – Франция – 0:0

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13 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня украинская "молодежка" попытается сотворить сенсацию и выйти в полуфинал чемпионата Европа.

Кроме собственно борьбы за трофей команды на Евро-2023 борются за выход на Олимпийские игры в Париже. Французы уже там, а наши вступают в решающую стадию этого соревнования.

Команды встречались в отборе к первенству. И украинцам эти матчи запомнились. В гостях команда Ротаня потерпела фиаско 0:5. А дома были 3:3, причем "сине-желтые" сумели отыграться, проигрывая в два мяча.

Украинцам не поможет нападающий Владислав Ванат, который заработал двухматчевую дисквалификацию. Зато вероятно появление главной звезды украинцев Михаила Мудрика.

Напомним, что Украина заняла 2-е место в группе B, упустив в третьем туре победу над Испанией (2:2). В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

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