Как сборной Украине по футболу U-21 выйти на Олимпиаду-2024. Все расклады

Молодежная сборная Украины по футболу на чемпионате Европы-2023 борется не только за титул, но и за попадание на олимпийский турнир в Париже. Подопечным Руслана Ротаня, чтобы выйти на Игры-2024 необходимо выполнить сразу несколько условий.

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В случае победы в 1/4 финала над Францией, победу в четвертьфинале должна добыть и Англия над Португалией. В этом случае "желто-синие" напрямую выходят на Олимпиаду.

В случае поражения Англии, Украина напрямую попадет на ОИ, лишь победив в 1/2 финала. Если наши футболисты проиграют полуфинал, то у них останется шанс побороться за путевку в плей-офф. Этот матч пройдет в Бухаресте 7 или 8 июля.

В случае поражения в 1/4 финала над Францией, все становится гораздо сложнее и хуже для Украины.

Если Англия проигрывает свою четвертьфинальную встречу с португальцами, то Украины не попадает на Олимпийские игры. Если Англия побеждает, то необходимо ждать результата четвертьфинальных матчей Грузии и Испании. Победа грузин или испанцев в своих встречах выводит Украину в плей-офф.

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