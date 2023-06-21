Футболист сборной Украины забил победный бильярдный гол на Евро-2023, обыграв четверых соперников. Видео

Нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Кащук отметился потрясающим голом на молодежном чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Грузии и Румынии. 22-летний игрок, выступающий в аренде за азербайджанский "Сабах" забил победный мяч в поединке 1-го тура Украина – Хорватия.

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Кащук на 19-й минуте после паса Бондаренко один за одним обыграл четверых соперников и хитрым ударом внутренней стороны стопы ударил в противоход голкиперу. Мяч по-бильярдному от штанги влетел в ворота.

Этот гол стал победным. Во втором тайме Алексей отметился еще и голевой передачей, ассистировав Данилу Сикану, который оформил окончательный счет 2:0.

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