Шевченко: в сборной Украины есть потери

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, посвященной предстоящей игре с Бахрейном, назвал двух игроков, которые не смогут помочь команде в ближайшее время. Ими стали динамовец Виталий Буяльский и игрок "Шахтера" Виктор Корниенко.

По словам Андрея Николаевича, если с Буяльским все понятно и он не сыграет на Евро, то вопрос с Корниенко еще открыт.

"У нас есть потери. К сожалению два игрока у нас вылетело У Буяльского серьезная травма. Надеюсь он побыстрее выздоровеет, но к чемпионату Европы он готовиться не будет. Еще у Виктора Корниенко ангина, он покинул расположение сборной. Я не видел смысла, чтоб он тут находился. Он поехал домой. Дальше с ним будем уже определяться когда начнется второй сбор", – отметил главный тренер.

Кроме того Шевченко обратился с просьбой к украинским фанатам.

"Мы начали первую часть подготовительного сбора к ЧЕ. 23 мая играем контрольную игру с Бахрейном, поэтому у меня большая просьба к болельщикам. Прежде всего к харьковчанам: придите, пожалуйста, поддержите команду. Для нас это важно. 50% от всего количества мест на стадионе смогут посетить. Несмотря на то, что это товарняк, это очень важно. Хотелось бы , чтоб нас поддержали, как это всегда делали здесь в Харькове", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский поединок Украина – Бахрейн пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:00. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров.