Исторический день! Украина – Англия: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020

В субботу, 3 июня, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Победитель этой пары в полуфинале встретится с чехами или датчанами.

Матч пройдет в Риме на "Стадио Олимпико", начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Евро-2020. 1/4 финала

"Стадио Олимпико", Рим

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Арбитр VAR:Марко Фритц (Германия)

Украина – Англия

Ориентировочные составы

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко; Яремчук

Видео дня

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Хендерсон, Филлипс; Фоден, Маунт, Стерлинг; Кейн

15,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Доброе утро, Украина! Сегодня наши футболисты сыграют в 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. Впервые в своей истории "желто-синим" удалось так далеко пройти на чемпионате Европы. И этот матч, пожалуй, будет самым тяжелым для подопечных Андрея Шевченко. Англичане, хоть и не могут похвастаться слишком высокой результативностью, зато в четырех предыдущих матчах не пропустили ни одного гола. Время пришло?

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Поединок покажут телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция также будет доступна на российском Первом канале и вещателях "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗЫ НА МАТЧ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Букмекеры очень уверены в победе Англии в основное время и принимают ставки на этот исход с коэффициентом 1.40. Ничью оценили котировкой 4.50, а вероятность победы Украины – всего лишь 8.50.

СУДЬИ МАТЧА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. На линиях ему помогут Марк Борш и Штефан Лупп. Примечательно, что именно эти рефери работали на первом матче Украины на Евро-2020 против Нидерландов. Следить за системой VAR будет немец Марко Фритц, а четвертым судьей назначен испанец Карлос дель Серро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Англия переживает один из своих лучших моментов в истории футбола. Наверное, на сборную Англии будет совершенно другое давление. Они выступают как фавориты, но все прекрасно понимают, что в футболе может произойти все. Мы серьезно готовимся и хотим удивить англичан".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Сборная Украины – хорошая команда. Меня впечатлило, как Андрей [Шевченко] изменил ее. Осенью у них было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Независимая Украина пересекалась на футбольных полях с англичанами всего 7 раз. Британцам удалось оформить победу в 4 матчах, за "желто-синими" остался лишь 1 поединок.

Самый памятный матч состоялся на домашнем Евро-2012, где украинцы уступили со счетом 0:1. Тогда же украинские болельщики навсегда запомнили венгерского арбитра Виктора Кашшаи, который не засчитал чистый гол Марко Девича.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля стала известная первая пара полуфиналистов, которыми стали Италия и Испания. Итальянцы в зрелищном матче одолели бельгийцев, а вот у испанцев возникли проблемы со Швейцарией, которую они сумели одолеть лишь в серии пенальти.