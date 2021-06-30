Боярский: украинцы молодцы, они могут дойти до финала Евро-2020

Заслуженный артист России и СССР Михаил Боярский назвал боевым матч Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020, по итогам которого подопечные Андрея Шевченко впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. По словам знаменитого болельщика "Зенита", наша команда может дойти до финала турнира.

В комментарии изданию "Спорт-Экспресс" актер также отметил, что сборная России выглядит не лучшим образом на фоне Украины.

"Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз: Украина – молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал – это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть", – поделился своим мнением Боярский.

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Напомним, что в четвертьфинале наша сборная встретится с англичанами, которые оказались сильнее Германии. В случае победы над родоначальниками футбола за путевку в финал подопечные Шевченко поспорят с Данией или Чехией.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский журналист Василий Уткин слоганом "Слава Украине!" поздравил нашу сборную с победой над Швецией.