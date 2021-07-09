УЕФА завел дело на матч Англия – Дания: новости спорта 8 июля

Европейский футбольный союз (УЕФА) открыл дисциплинарное дело после матча Евро-2020 Англия – Дания, а сама игра вызвала возмущение в сети.

Кроме того, в эфире российского Первого канала "забыли" о разгроме своей национальной команды на Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 8 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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