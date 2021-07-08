"Русский мир, как ядерное заражение": в сети показали новые фото парка возле "Донбасс Арены"

В сети появились новые снимки окрестностей "Донбасс Арены", которая находится в оккупированном Донецке. Стадион "Шахтера" располагается в парке.

Фотографии были опубликованы в Telegram-канале donetchanyn. На них можно увидеть мертвые деревья, заросли бурьянов и травы, которые стали выше лавок и уже пробиваются сквозь плитку.

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Эти снимки появились и на странице Дениса Казанского в Twitter, который также напомнил, как раньше выглядел парк возле "Донбасс Арены".

Пользователи в очередной раз отметили пагубное влияние "русского мира" на жизнь в Донецке и других оккупированных территориях.

"Как в Абхазии", "Русский мир, как ядерное заражение, – господствует только природа", "Ожидаемо и закономерно. Всем, у кого есть зачатки головного мозга, понятно, что деградация всех сфер будет продолжаться и далее", "Орда", – написали они.

Напомним, что последний матч на "Донбасс Арене" состоялся 2 мая 2014 года. Тогда "Шахтер" в своеобразном дерби обыграл "Мариуполь" со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший игрок "горняков" Виталий Виценец показал, как сейчас выглядит главный донецкий стадион изнутри.