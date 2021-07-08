Украинский арбитр ФИФА объяснил скандальный пенальти в матче Англия – Дания на Евро-2020

Украинский арбитр ФИФА Евгений Арановский считает, что главный судья матча Англия – Дания Данни Маккели принял правильное решение в моменте с пенальти в ворота вторых. Этот эпизод случился в овертайме и решил исход полуфинального противостояния.

В эфире YouTube-канала "Футбол 1/2/3" рефери заявил, что его коллега из Нидерландов занял идеальную позицию. На одном из ракурсов видно, что правая нога датчанина Йоакима Мэле соприкоснулась с нижней конечностью Рахима Стерлинга, после чего англичанин оказался на газоне.

"Позиция арбитра в этом эпизоде идеальная – он зашел в штрафную, у него отличный угол обзора и ему никто не мешает. Маккели видит, что игрок прокидывает мяч, и у него сразу же есть решение. Судья был в статическом положении, даже согнулся, у него концентрация была сумасшедшая. С ракурса сзади видно, что есть контакт колена Мэле в ногу Стерлинга, датчанин не успел к мячу. Он был как преграда", – цитирует слова Арановского издание Tribuna.

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Что касается второго мяча, который неожиданно оказался на поле, Евгений также поддержал мнение Маккели, так как "круглый" визуально никому не мешал.

"Если два мяча на поле, арбитр останавливает игру, если мяч мешает игре. В эпизоде с пенальти видим, что мяч находится на поле продолжительное время. Он не катится, не прыгает, не летит в игроков, а лежит. Арбитр тоже это оценил. Мяч никого не отвлекает. Защитники сфокусированы на Стерлинге и отборе мяча. Если бы этот мяч летел в штрафную, понятно, что арбитр бы остановил игру. Но видим, что игроки не останавливаются, они играют", – подытожил Арановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Англия вышла в финал, обыграв Данию со счетом 2:1, и встретится там с итальянцами, которые в серии пенальти прошли Испанию.

В сети возмутились решением назначить пенальти за фол на Стерлинге. Сам футболист также прокомментировал инцидент.