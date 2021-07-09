В сети высмеяли победу Англии: ситуация с пенальти разошлась на мемы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Рахим Стерлинг и Гарри Кейн

Скандальная победа сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020 вызвала бурное обсуждение в интернете. Фанаты со всего мира обвинили англичан в симуляции и посчитали пенальти несправедливым.

Пользователи Twitter выплеснули все эмоции в виде мемов, подвергнув английских футболистов жесткому стебу.

В первую очередь досталось лидерам команды "трех львов": Рахиму Стерлингу и Гарри Кейну. Юзеры их изобразили с масками на лице, намекая на нырок в датской штрафной, который и привел к 11-метровому удару.

Кейн и Стерлинг в масках.
Видео дня

Кроме того болельщики постят фотографии королевы Елизаветы II в VAR комнате, объясняя, почему рефери, отвечающий за видеоповторы, не увидел симуляцию у Рахима.

"Вот почему назначили пенальти на Стерлинге".
"Королева в VAR-комнате".
"Истинная причина, почему Англия победила".

Стерлинг, безусловно, стал главным героем фотожаб. Его сравнивают с пловцами, отправляют нырять с вышки и рисуют тепловую карту в виде участника заплыва.

"Тепловая карта Стерлинга".
"Великолепный нырок от Стерлинга, молодец!".
"Стерлинг должен выступать за сборную Англии по плаванию на Олимпиаде".
"Нырок Стерлинга сравнили с Лоис из "Гриффинов".
Нырок – "умно" для Англии и не очень – для остальных (намек на Салаха, которого в АПЛ чаще всего винят в беспричинных падениях в штрафной).
"Стерлинг получает Оскара, как лучший актер".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания завершился в дополнительное время победой хозяев.

Гарри Кейн забил победный гол.

Пенальти в конце первого экстратайма забил Гарри Кейн.

Евро-2020.

Позже украинский арбитр ФИФА объяснил, почему был поставлен этот 11-метровый.

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