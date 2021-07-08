В эфире "Первого канала" "забыли" про разгром сборной России на Евро-2020, упомянув Украину. Видеофакт

Спортивные комментаторы "Первого канала" Роман Гутцайт и Леонид Слуцкий решили умолчать о разгроме сборной России от Дании, комментируя полуфинальный матч скандинавов с Англией. Рассказывая о статистике датской сборной на Евро-2020 и вспоминая крупные победы на групповом этапе, журналисты "забыли" рассказать, что датчанам проиграли именно российские футболисты (1:4).

При этом Гутцайт дважды упомянул разгромное поражение Украины от Англии (0:4).

"Давайте посмотрим на лица футболистов английской сборной. Они выглядят очень уверенно: на прошлой стадии они со счетом 4:0 обыграли Украину и это тоже рекорд. Никогда и никого Англия в плей-офф с таким счетом не обыгрывала", – сказал Гутцайт в начале матча.

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На 5-й минуте Роман вновь вспомнил Украину, но ни слова не сказал о поражении России.

"Англия ни одного гола по ходу этого турнира не пропустила. Да и забила не так и много: 4 гола в ворота Украины это столько же, сколько и в предыдущих 4 матчах. По дороге к полуфиналу Дания забила больше (11 голов): было 2 матча в которых датчане забивали по 4 мяча", – сказал комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Англии и Дании завершился в дополнительное время.

После падения Рахима Стерлинга нидерландский рефери Данни Маккели назначил очень спорный пенальти, который исполнил Гарри Кейн.

После матча в социальных сетях высмеяли такую победу англичан.

Позже украинский арбитр ФИФА прокомментировал этот эпизод.