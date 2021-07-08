"Дайте им трофей уже сейчас": в сети возмутились из-за пенальти в ворота Дании в 1/2 финала Евро-2020

Пользователи социальных сетей не скрывали своего негодования после того, как Англия вышла в финал Евро-2020 благодаря спорному пенальти, назначенному в овертайме. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в дополнительное время Харри Кейн принес родоначальникам футбола историческую победу.

Большинство юзеров отметили, что не только одиннадцатиметровый вызвал у них вопросы. Дело в том, что за несколько секунд до падения Рахима Стерлинга в штрафной площади скандинавской команды на поле было два мяча, на что, согласно правилам, главный арбитр должен реагировать остановкой игры.

Другие возмутились тем, что в распоряжении судей есть технология VAR (видеоассистента арбитра), но они все равно не могут принять правильное решение. Некоторые заговорили о коррупции, напомнив, что Англия провела почти все матчи (кроме одного против Украины в четвертьфинале) на домашнем стадионе "Уэмбли".

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"Отличный нырок, в английском стиле… Кроме того, два мяча на поле. Сколько они заплатили арбитру?", "Не могу понять, как люди с таким количеством доступных ракурсов могут с уверенностью назначить пенальти в этом эпизоде… VAR – клоунада", "Англия точно играла лучше, но половина Европы запомнит только то, что в финал ее вытащил арбитр", "Это не пенальти, а чистая коррупция. Все матчи на домашнем стадионе, бесплатный пенальти в полуфинале. Зачем играть с Италией? Дайте им трофей уже сейчас", – написали в комментариях.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля подопечные Гарета Саутгейта сразятся с Италией Роберто Манчини в финале, который пройдет в Лондоне на "Уэмбли". В полуфинале "скуадра адзурра" одолела Испанию в серии пенальти.