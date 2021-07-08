Игрок, заработавший скандальный пенальти в матче с Данией, высказался о решении арбитра

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что главный арбитр полуфинала Евро-2020 Данни Маккели принял правильное решение, назначив пенальти в ворота Дании в овертайме. Харри Кейн не сумел переиграть Каспера Шмейхеля с первой попытки, но легко добил мяч в сетку после удачного отскока и вывел родоначальников футбола в финал.

Одноклубник украинца Александра Зинченко, заработавший одиннадцатиметровый, заявил, что упал в штрафной площади после контакта с игроком скандинавской команды Йоакимом Мэле. Он также отметил, что англичане показали отличную игру и хорошо перестроились после того, как пропустили первый гол на турнире.

"Это было отличное выступление. Нам пришлось сильно потрудиться после первого пропущенного гола на турнире. Мы отлично перегруппировались и показали хороший командный дух, чтобы отыграться и победить. Пенальти? Я вошел в штрафную площадь, соперник выставил свою правую ногу и коснулся моей ноги. Это чистый одиннадцатиметровый", - цитирует слова Стерлинга издание standard.co.uk.

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Напомним, что в финале Англия встретится с Италией, которая в полуфинале одолела Испанию в серии пенальти.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, решение назначить пенальти в ворота датчан вызвало негодование в сети. Пользователи написали, что такими темпами можно не дожидаться решающего поединка и вручить англичанам титул уже сейчас.