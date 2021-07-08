УЕФА открыл дело после матча Англия – Дания

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал расследование эпизода, который случился с голкипером датчан Каспером Шмейхелем в матче 1/2 финала против Англии, сообщает пресс-служба организации. Во время исполнения пенальти нападающим хозяев Гарри Кейном, один из болельщиков, собравшихся на "Уэмбли" пытался ослепить Шмейхеля.

В эфир телетрансляции попал момент, где видно, как на лице Каспера появляются блики от лазерной указки.

Кроме этого под расследование УЕФА попало использование петард на игре, а также неуважительное поведение английских фанатов во время исполнения гимна Дании.

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Стоит отметить, что несмотря на попытку ослепить вратаря, он смог отбить пенальти Кейна. Форвард "Тоттенхэма" отправил мяч в ворота со второй попытки.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/2 финала между Англией и Данией завершился в основное время вничью 1:1.

В экстратайме Рахим Стерлинг сам упал в штрафной, после чего нидерландский рефери Данни Маккели назначил очень спорный пенальти.

В соцсетях бурно отреагировали на этот эпизод.

Свое экспертное мнение позже высказал и украинский арбитр ФИФА.