У Путина, комментируя решение УЕФА, заявили о величии России, став посмешищем в сети

Помощник президента России Игорь Левитин отреагировал на решение УЕФА допустить сборные РФ U-17 на международные турниры. У Путина заявили, что это разумный поступок международной организации, так как там осознают, на каком высоком уровне находится футбол в Российской Федерации.

"ФИФА и УЕФА понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию. УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации", – сказал Игорь Левитин в интервью местным пропагандистам.

Такой пафосный спич чиновника вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. Фанаты с недоверием восприняли слова Левитина об "уровне".

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Помощника Путина в комментариях назвали "отбитым".

"Они либо лукавят, либо реально настолько отбитые, что не понимают, что ни Азия (АФК), ни Европа (УЕФА) не смогут и не будут ничего делать, если ФИФА им ничего не разрешит.Если что, АФК тоже в системе ФИФА и мифы про то, что Азия куда-то там возьмет РФС – смехотворны", – отмечают юзеры.

Отметим, что решение УЕФА вызвало бунт со европейских стран. На момент публикации новости бойкот России уже подтвердили 12 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

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