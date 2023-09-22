'Трудно спасти': экс-агент Милевского отреагировал на ситуацию вокруг бывшего игрока 'Динамо'

Бывший агент Артема Милевского Александр Панков с грустью прокомментировал ситуацию вокруг экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины. В частности, он подтвердил информацию о том, что уроженец Минска пока что отказывается проходить лечение от алкогольной зависимости.

Об этом Панков написал на странице "Брутального футбола" в социальной сети Instagram. Футбольный агент подчеркнул, что Милевский игнорирует любые попытки друзей и знакомых помочь ему справиться с пагубной привычкой и отказывается ложиться в клинику, лечение в которой готов был оплатить президент "Динамо" Игорь Суркис.

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"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет. Мне очень больно, поверьте, очень. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!" – отметил Панков.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Ранее Милевский отреагировал на войну в Украине и послал российских оккупантов за военным кораблем, отметив, что наша страна будет стоять до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает окончание карьеры и одиночество. 3-го марта минувшего года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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