'Обратись к таракану': Милевский со слезами на глазах показал, как прячется в убежище, и нарвался на критику в сети

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вызвал шквал едких комментариев после того, как опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео бомбоубежища, в котором он сейчас пребывает. Экс-нападающий в конце ролика расплакался и призвал остановить войну в нашей стране.

"Мы хотим мира. Я играл и в Украине, и в России, и в Бресте. Оставьте нас живыми. Прекратите это все. Не знаешь даже, какие слова подбирать. Мы все думали, что люди договорятся и все решится. Реально – мы просто в бункере. Сидим на паркинге, как не знаю кто", – сказал Милевский со слезами на глазах.

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В ответ в комментариях пользователи соцсети потребовали от Артема называть вещи своими именами, признав Россию оккупантом и агрессором. "Вот до чего приводит позиция "моя хата скраю" и "я вне политики", "Так а где обращение к свои корешкам с РФ с просьбой открыть глаза людям?", "Миля, уточняй, кто бомбит Украину!", "Артем, назови вещи своими именами, обратись к таракану и пуйлу, это война, это уже не политика, которую ты постоянно боялся", – пишут поклонники футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко резко обратился к российским игрокам в связи с военным вторжении РФ в нашу страну. В свою очередь защитник национальной команды и английского "Эвертона" Виталий Миколенко пристыдил россиян за молчание.