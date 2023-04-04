Милевский из Киева показал, как ''стоит до конца'' во время войны, и ответил, почему он не в окопе

Знаменитый экс-футболист сборной Украины Артем Милевский после того, как война в Украине перевалила за отметку 400 дней, написал короткий пост в Instagarm. 38-летний уроженец Минска послал оккупантов за русским кораблем, заявив, что никто Киев не оставит.

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"Все здесь будут стоять до конца. Нах*й отсюда клоуны. Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней. Х*р там", – подписал снимок Артем.

В комментариях у него спросили, почему он не на линии боевых действий, что спровоцировало новую волну агрессии к бывшему хавбеку.

"Я в Киеве 400 дней. Б*я, спасибо и тем, кто никуда не съ*бал.

Один из российских комментаторов, что-то написал Милевскому, но тот удалил комментарий, в ответ послав на три буквы: "Фотки сделай, гавно. Чмошники вы, нах*й домой поезжайте, а то поздно будет".

Напомним, что недавно Милевский случайно попал в кадр телетрансляции поединка между "Динамо" и "Ингульцом", шокировав болельщиков своим внешним видом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает сложившуюся ситуация в стране. По словам Бебеха, причиной тяжелого психологического состояния известного экс-футболиста является окончание карьеры и одиночество.

3 марта прошлого года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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