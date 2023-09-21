'Человек меня не слышит': Алиев впервые высказался о состоянии Милевского

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев впервые публично прокомментировал состояние его лучшего друга по киевскому "Динамо" Артема Милевского. Он подтвердил слова Евгения Селезнева о том, что экс-нападающего "бело-синих" должны были положить в больницу.

Об этом Алиев заявил в своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Экс-динамовец отметил, что президент столичного клуба Игорь Суркис готов был оплатить лечение Милевского от алкогольной зависимости.

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"Милевский должен был поехать в больницу, где мы договорились с врачами обо всем, чтобы он лег на лечение. Все это был готов оплатить Игорь Михайлович Суркис. Я с ним разговаривал и он мне сказал: "Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить". Но по сей день Милевский не берет трубку, не хочет. Я готов помочь ему уже на протяжении последних 5-6 месяцев, но человек меня не слышит. Он сам лично этого не хочет. Вот и все", – сказал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Ранее Милевский отреагировал на войну в Украине и послал российских оккупантов за военным кораблем, отметив, что наша страна будет стоять до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает окончание карьеры и одиночество. 3-го марта минувшего года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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