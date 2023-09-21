Милевского не смогли положить в больницу: Селезнев высказался о ситуации с экс-игроком 'Динамо'

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев выразил готовность помочь экс-динамовцу Артему Милевскому, состояние которого вызвало шок у болельщиков. Более того, уроженца Минска должны были отправить на лечение, однако тот никак не реагировал на звонки друзей.

Об этом Селезнев рассказал в интервью sport-express.ua. Бывший нападающий сборной Украины признался, что сильно переживает за Милевского, как и все друзья Артема, и постоянно старается быть на связи со своим другом.

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"Я с ним всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом, и он знает мой номер телефона. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации? Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему", – сказал Селезнев.

Ранее Милевский отреагировал на войну в Украине и послал российских оккупантов за военным кораблем, отметив, что наша страна будет стоять до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает окончание карьеры и одиночество. 3-го марта минувшего года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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