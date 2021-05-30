Тренер "Челси" раскрыл тактику, которая помогла победить "МанСити" в финале ЛЧ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что испытывает невероятные эмоции после победы в финале Лиги чемпионов над "Манчестер Сити". Подопечные немца одержали минимальную победу над "горожанами" со счетом 1:0.

По словам наставника "синих", он просил своих игроков быть агрессивными и постоянно оказывать давление на соперников, прессингуя их. Отобрав мяч, футболисты "Челси" должны были использовать свою скорость и проводить резкие атаки на ворота "Сити".

"Поделиться этим успехом с остальными – просто невероятно. Вау. Я не знаю, что сказать. Я был очень благодарен из-за возможности сыграть в финале во второй раз. В этом случае у меня были другие ощущения. Игроки были решительно настроены на победу. Мы хотели мешать им, как камень, который залетел в ботинок. Мы сказали футболистам, что для успеха им нужно быть активными, смелыми и проводить стремительные контратаки. Игра была жесткой с точки зрения борьбы. Нам приходилось постоянно страховать друг друга", – цитирует слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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Отметим, что в 2020 году немецкий специалист вышел в финал ЛЧ с ПСЖ, но в финале парижане минимально уступили "Баварии".

Напомним, что во время церемонии награждения игроки и тренеры обеих команд не могли сдержать эмоции. Украинец Александр Зинченко и его одноклубники плакали после финального свистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов против "Челси".