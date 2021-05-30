Финал Лиги чемпионов-2021: церемония награждения и слезы Зинченко. Яркое видео

Английский "Челси" в португальском Порту обыграл соотечественников из "Манчестер Сити" и стал победителем Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля праздновала успех благодаря голу немецкого полузащитника Кая Хаверца, который отличился на 42-й минуте.

Лондонский клуб, который в финале считался явным аутсайдером, во второй раз в своей истории стал триумфатором турнира. Ранее "аристократам" удалось добыть престижный трофей в 2012 году, когда они сенсационно обыграли в Мюнхене "Баварию" в серии пенальти.

Видео дня

Никто из футболистов не скрывал своих эмоций после матчу. Игроки "Сити" и Александр Зинченко не прятали слезы, а игроки "Челси" вместе со своим немецким наставником праздновали грандиозную победу. Вашему вниманию видео церемонии награждения победителя Лиги чемпионов-2020/21.

"Манчестер Сити" – "Челси" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 42 Хаверц.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

"Челси" – Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хаверц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).

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