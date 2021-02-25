Тренер "Брюгге" рассказал о проблемах с COVID-19 перед ответным матчем с "Динамо" в ЛЕ

Тренер молодежной команды "Брюгге" Рик де Мил, который сейчас вынужденно работает с первым составом, заявил, что ключевые игроки с большой долей вероятности не сумеют восстановиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Бельгийский специалист рассказал, что некоторые его подопечные еще не выздоровели, а у других футболистов появляются новые симптомы. По его словам, точная информация о тех, кто сможет принять участие в поединке, станет известна в день игры, когда придут результаты последних тестов на коронавирус.

"Смогут ли игроки восстановиться к матчу с "Динамо"? Шансы очень маленькие. Некоторые на пути выздоровления, а у других новые симптомы. В день матча будут новые тесты. Не всегда все складывается так, как ты этого желаешь. Нужно будет выбирать состав из тех, кто сможет сыграть, и они доказывают свой талант и готовность отыграть в эту очень тяжелую неделю", – цитирует слова Де Мила сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что перед первой встречей между командами положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер бельгийцев Филипп Клеман, лидер команды Ханс Ванакен и еще несколько игроков клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля COVID-19 был выявлен у основного голкипера Симона Миньйоле и полузащитника Шарля де Кетеларе.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Динамо", который состоится в четверг, 25 февраля.