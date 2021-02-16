"Брюгге" сыграет с "Динамо" в Лиге Европы без тренера и лидера команды

Из-за вспышки коронавируса "Брюгге" отправится в Киев на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" без главного тренера Филиппа Клемана и его ассистентов, а также без лидера команды Ханса Ванакена.

Как сообщается на официальном сайте бельгийского клуба, их тесты на COVID-19 показали положительный результат. Отмечается, что Шарль де Кетеларе, которого в качестве предосторожности отправили на самоизоляцию из-за плохого самочувствия, не болеет коронавирусом и сможет помочь бельгийцам в столице Украины.

Также не сыграют в Киеве Матей Митрович и Стефано Денсвил. Вместо Клемана руководить "Брюгге" во время матча будет тренер молодежной команды Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс.

Ранее букмекеры оценили вероятность выхода каждого из клубов в следующий раунд и назвали фаворита первого поединка, который состоится в четверг, 18 февраля. Стало известно расписание трансляций этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Динамо" – "Брюгге" может быть отменен из-за непростых погодных условий в Украине.