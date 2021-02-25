"Брюгге" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 25 февраля, проведет ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

Подопечные Мирчи Луческу будут противостоять бельгийской команде на стадионе "Ян Брейдель" после того, как команды сыграли вничью в Киеве 1:1. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Поддержать "бело-синих" у экрана телевизора можно будет на телеканале "Футбол 2". Также показ поединка будет доступен благодаря видеосервису Megogo.

Также прямую трансляцию из Брюгге проведут российский вещатель "Матч! Футбол 3" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Фаворитом игры считаются хозяева поля, ставки на победу в основное время которых принимаются с коэффициентом 2,00.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок в Брюгге доверили бригаде арбитров во главе с сербом Срджаном Йовановичем.

Помогать ему будут соотечественники на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль четвертого рефери исполнит Фран Йович из Хорватии.

Также на судьи смогут воспользоваться системой видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить немец Саша Штегеманн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рик Де Мил, временный главный тренер "Брюгге":

– Мы будем защищаться так же, как это всегда делаем. Все очень просто: нам нужно сыграть в свой футбол. Мы это уже показали в Киеве и в понедельник в матче чемпионата. Помимо характера у этой команды есть и умение. В настоящее время существуют особые обстоятельства, в которых мы должны работать, но если мы сможем пройти дальше, это будет особая неделя.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– "Брюгге" я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Брюгге": Миньоле – Мата, Мехеле, Коссуну, Соболь – Вормер, де Кетеларе, Дирар – Окереке, Дост, Баджи

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена – Беседин

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Во встрече в Киеве, которая проходила при сильном морозе, команды не смогли порадовать болельщиков зрелищным футболом. Киевлянам удалось открыть счет после удара Виталия Буяльского, на что "Брюгге" ответил голом Мехеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, у двух футболистов "Брюгге" был выявлен коронавирус накануне ответного матча Лиги Европы с "Динамо".