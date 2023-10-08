'Шахтер' не пустил футболистов в сборную Украины

Донецкий "Шахтер" не пустил своих футболистов в сборную Украины U-19 на турнир Seoul Cup, который пройдет с 10 по 15 октября. Вместе с национальной командой в Южную Корею не полетели вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

Как сообщает Sport.ua, "горняки" отказались отпускать игроков из-за плотного календаря матчей юношеской команды. "Шахтер" выступает не только в чемпионате U-19, но и Юношеской Лиге УЕФА.

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В "Шахтере" решили, что долгий перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Кадровые потери сборной частично залатали приглашением игроков 2006 года рождения.

Кроме Украины, на турнире сыграют сверстники из Кореи, Марокко и Вьетнама. Первый матч на турнире подопечные Олега Кузнецова проведут 10 октября против хозяев.

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