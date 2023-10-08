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"Шахтер" не пустил футболистов в сборную Украины

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,3 т.
'Шахтер' не пустил футболистов в сборную Украины

Донецкий "Шахтер" не пустил своих футболистов в сборную Украины U-19 на турнир Seoul Cup, который пройдет с 10 по 15 октября. Вместе с национальной командой в Южную Корею не полетели вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

"Шахтер" не пустил футболистов в сборную Украины

Как сообщает Sport.ua, "горняки" отказались отпускать игроков из-за плотного календаря матчей юношеской команды. "Шахтер" выступает не только в чемпионате U-19, но и Юношеской Лиге УЕФА.

"Шахтер" не пустил футболистов в сборную Украины
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В "Шахтере" решили, что долгий перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Кадровые потери сборной частично залатали приглашением игроков 2006 года рождения.

"Шахтер" не пустил футболистов в сборную Украины

Кроме Украины, на турнире сыграют сверстники из Кореи, Марокко и Вьетнама. Первый матч на турнире подопечные Олега Кузнецова проведут 10 октября против хозяев.

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