'Тимощуку этого никогда не простят': экс-игрок сборной России разнес предателя Украины

Бывший российский футболист Евгений Савин, известный сейчас как блогер Красава, назвал предателем экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука. Экс-игрок "Крыльев Советов", который один раз вызывался в национальную команду страны-агрессора, пытался взять комментарий у тренера "Зенита", но получил отказ.

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Об этом Савин рассказал в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК". Он выразил мнение о том, что бывший капитан донецкого "Шахтера" продал свою совесть за нефтедоллары, а украинцы никогда не простят ему предательства.

"Я ему писал. Он мне прислал сообщение – типа извини, я не хочу. Я ответил, что это ожидаемо, и важно то, что он себе будет говорить, когда пройдет время. Я слышал множество оправданий – что у него русская жена, все деньги в России... Но Тимощуку этого никогда не простят. Можно оставить жену на какое-то время, можно вывести деньги. А вот совесть свою ты никогда не вывезешь. Она так и останется у него, б***ь там, между газпромовскими строениями. Навсегда останется там", – сказал Савин.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Тимощук решил судиться с Украиной после того, как попал под санкции СНБО. До этого в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России. Кроме того, стало известно, что экс-футболист хочет получить румынское гражданство.

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