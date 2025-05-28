Тимощук назвал убийство украинцев российской армией 'благотворительным проектом'

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, участвовавший в сборе денег для российской армии, публично оправдал своё поведение, назвав его "участием в благотворительности". В интервью, данном после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), экс-футболист "Шахтера", "Баварии" и "Зенита" пожаловался на давление и выразил недовольство попытками отстранить его от тренерской деятельности.

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"CAS встал на мою сторону, я выиграл дело, мне должны вернуть все награды. Несправедливость, с которой сталкиваются спортсмены, неприемлема. Если будут новые меры — я их буду оспаривать", — заявил Тимощук. Также он добавил, что его клуб и команда поддерживают его.

"Меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты", – цитирует Тимощука ТАСС.

В сентябре 2024-го Тимощук передал свою футболку с автографом на военный аукцион в России. Экипировка была выполнена в оливковом цвете и приурочена ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. За футболку выручили 700 тысяч рублей (около 312 тысяч гривен), которые, как было заявлено, направлены на нужды армии России в Курской области. То есть — на поддержку военных, совершающих вторжение в Украину и убийства граждан страны, за которую Тимощук когда-то выступал.

Анатолию Тимощуку — 46 лет. Он провёл рекордные 144 матча за сборную Украины, в составе которой играл на чемпионате мира и Европы. Как футболист выступал за "Шахтер", "Зенит" и "Баварию". Победитель Лиги чемпионов (2013), Кубка УЕФА (2008), трехкратный чемпион Украины, дважды — России. С 2017 года работает тренером в питерском "Зените".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук отказался от любого публичного осуждения войны, не покинул страну-агрессора и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Федерация футбола Украины лишила его всех званий и лицензий, а имя бывшего капитана сборной было удалено из официальных реестров.

В ноябре 2024 года CAS отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех национальных наград и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

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