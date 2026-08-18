Поставляли в Россию материалы для антидроновых сеток: СБУ разоблачила в Киевской области двух дельцов

Сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области спекулянтов, поставлявших в Россию материалы для антидроновых сетей. Кроме того, они финансируют агрессию РФ посредством уплаты налогов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам было предъявлено подозрение.

Что известно

"Служба безопасности разоблачила владельцев промышленной группы компаний из Киевской области, которые поставляли Следственному комитету РФ материалы для организации антидроновой защиты. Как выяснило расследование, речь идет о разветвленной сети компаний, в состав которой входят 39 украинских предприятий, занимающихся производством кровельной и фасадной продукции", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фактическими владельцами этой группы являются украинский бизнесмен и его сын, который ещё до начала полномасштабной войны уехал в Россию. Там младший фигурант дела контролирует ещё две компании в городах Белгород и Реутов, которые фактически являются филиалами украинской бизнес-структуры злоумышленников.

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Под его руководством оба предприятия на территории страны-агрессора производят металлические конструкции. Один из заказов, выполняемых этими компаниями, — поставки антидроновых сеток для нужд Следственного комитета РФ.

Кроме того, они активно финансируют вооруженную агрессию РФ путем уплаты налогов в российский бюджет или прямых инвестиций в российский военно-промышленный комплекс. Для этого дельцы сначала выводили прибыль от бизнеса в Украине на подконтрольные офшорные компании, которые оформляли на подставных лиц. Затем они осуществляли валютные транзакции на счета подконтрольных российских предприятий.

"Сотрудники Службы безопасности зафиксировали преступную схему и задержали в Киеве главного фигуранта, пока его сын скрывается в РФ. В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Кроме того, на все его счета и имущество в Украине планируется наложить арест. Речь идет о 30 квартирах, 20 парковочных местах и 29 автомобилях различных марок. Преступные действия его сына также квалифицированы как пособничество государству-агрессору, и ему заочно сообщено о подозрении. Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины в Изюме (Харьковская область) задержали агента РФ, который зарегистрировал для оккупантов десятки систем Starlink. Фигурантом оказался переселенец из Луганской области.

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