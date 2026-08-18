КОНЕЦ ПУТИ: Почему империя больше не восстанет из пепла

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Российская история веками напоминала заезженную пластинку. Скрип, треск, кровавый хаос, обнуление – и снова старая песня о главном. Развалилась романовская империя – из ее обломков, омывшись кровью, построили еще более страшную, красную империю. Погиб Советский Союз, страна глотнула свободы в девяностые – и снова радостно нырнула в теплое болото персоналистской диктатуры.

Из-за этого проклятого эффекта колеи у многих людей сегодня опускаются руки. Кажется, что это замкнутый круг. Что если нынешний режим рухнет, на его руинах непременно вылезет новый упырь с погонами, закрутит гайки и погонит страну на очередной круг исторического ада.

Расслабьтесь. И в то же время – ужаснитесь.

Никакого нового круга не будет. Колея закончилась. Она врезалась в бетонную стену физической, биологической и исторической невозможности. То, что мы наблюдаем сегодня, – это не очередная спираль, с которой можно вступить на новый виток величия. Это предсмертные судороги некогда могущественной империи-людоеда. Левиафан сдохнет. И на это есть пять причин, против которых бессильны любые прихоти политтехнологов и силовиков.

Главные истории дня

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: Пир на трупе, или Конец совковой инерции

Надо честно признать: последние двадцать пять лет Россия не строила новую империю. Она доедала труп предыдущей.

Весь этот имперский косплей, геополитические понты и бряцание железом базировались исключительно на колоссальном ресурсе, оставленном Советским Союзом. Инфраструктура, ТЭЦ, мосты, железнодорожные узлы и гидроэлектростанции были построены дедами. Огромные арсеналы бронетехники и миллионы тонн снарядов, которые сейчас радостно сжигают, лежали на складах с семидесятых годов. Научные школы, космос, авиация – все это было расходованием старого жира.

Свой фундамент за четверть века так и не заложили. Режим умел только качать нефть из советских скважин по советским трубам и покупать на эти безумные деньги лояльность и западные технологии.

Сегодня этот жир исчерпан до дна. Инфраструктура деградирует, техногенные катастрофы становятся нормой, склады опустевают. Для нового имперского рывка нужен колоссальный стартовый капитал. А его нет. В кассе пусто. Станки изношены, трубы гнилые. Инерция иссякла.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: Демографический приговор

Любая агрессивная автократия, способная на мобилизационные скачки, строится на избыточной биологической энергии. Ей нужно молодое, дешевое, страстное "мясо".

В 1917 году Россия была страной крестьянских парней. Средний возраст – около 20 лет. В семьях по пять-семь детей. Старухи еще рожают. Именно эту бурлящую, неграмотную, молодую массу большевики смогли бросить в топку Гражданской войны, загнать на строительство социализма и в ГУЛАГ. В империи был бесконечный человеческий ресурс, который ничего не стоил.

Посмотрите на сегодняшнюю Россию. Это стареющая урбанизированная страна. Средний возраст перевалил за 40 лет. Это нация разведенных женщин, пенсионерок и мужиков с гипертонией, ипотекой и простатитом. Коэффициент рождаемости пробил дно.

Стареющее общество физически неспособно строить тоталитарные империи. У него нет на это ни тестостерона, ни людей. Кого новый гипотетический диктатор пошлет рыть Беломорский канал или осваивать Сибирь? Сорокалетних менеджеров по продажам с больной спиной? Чтобы запустить новый тоталитарный цикл, нужны миллионы агрессивных двадцатилетних, которым нечего терять. Их в России просто не существует.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: Технологическая импотенция и смерть "сталинского мифа"

Любимая влажная фантазия турбопатриотов – "надо сделать как при Сталине". Провести жесткую индустриализацию, расстрелять вредителей и все построить заново. Это диагноз. Эти люди застряли в первой половине XX века.

Как работал сталинский рывок? Государство до последней капли выжало село, выкачало зерно, продало его на Запад за золото. На это золото наняли лучших американских и немецких инженеров (заводы-гиганты в СССР проектировала фирма американца Альберта Кана), закупили передовые станки, а миллионы бесправных заключенных и крестьян копали котлованы лопатами. Формула индустриальной эпохи проста: импорт технологий + миллионы рабов = завод.

В XXI веке эта формула мертва. Мы живем в эпоху сложной экономики и информационных технологий. Ты не можешь взять программиста или инженера-микроэлектронщика, приставить ему к затылку маузер и приказать: "Сделай мне современный чип, сукин сын, иначе расстреляю". В условиях страха и террора можно махать киркой. Но нельзя заниматься высокотехнологичным творчеством.

Сложная экономика требует свободного обмена идеями, венчурного капитала, независимых судов и железобетонной защиты прав собственности. Ничего этого в России нет, а остатки человеческого капитала – те самые люди, способные создавать сложный продукт – массово бежали от войны и репрессий. Без них никакой "мобилизационный скачок" невозможен. Страна просто скатывается в технологическое средневековье, где пределом инноваций становится переклейка шильдиков на китайских дронах.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: Ошейник с иероглифами

Для нового шага в круг "Империя" должна быть суверенной. Она должна быть полюсом силы. Советский Союз, несмотря на всю его жестокость, был таким полюсом – технологически и экономически автономным.

Сегодняшняя Россия суверенна только на экране телевизора. В реальности она абсолютно, тотально, унизительно зависима от Китая. Китай покупает российское сырье с дисконтом. Китай поставляет все: от автомобилей и смартфонов до станков и микрочипов для ВПК. Финансовая система держится на юане. Внимание, вопрос: зачем Пекину на своих северных границах возрождение мощной, агрессивной, самостоятельной российской империи? Зачем им непредсказуемый монстр с ядерной дубиной, который вдруг начнёт отстаивать свои права?

Ответ: Китаю это не нужно. Им нужна стабильная, тихая, покорная "бензоколонка". Ресурсный вассал. Как только после краха нынешнего режима в Москве появится кто-то с амбициями "восстановителя былого величия", товарищи из Пекина просто перекроют технологический и финансовый кислород. И новая империя задохнется, не успев родиться. Внешнее управление – пусть и неформальное – навсегда блокирует имперский реванш.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: Идеологический ноль

Любой великий исторический проект нуждается в Великой Идее. В том, ради чего люди готовы терпеть лишения и умирать.

У Российской Империи были Бог, Царь и Родина. У большевиков была мощная, глобальная идея мировой революции и социального равенства, которая гипнотизировала половину планеты.

Что есть сейчас? Какую идею режим может предложить для нового витка? Шизофренический винегрет из Ильина, советских флажков, попов с кадилами на космодромах и ненависти к геям? Это не идеология. Это белый шум. Вся суть нынешней системы – тотальный цинизм. Бабло побеждает зло.

Невозможно запустить новый имперский цикл на цинизме. Лояльность силовиков и чиновников держится исключительно на доступе к кормушке. Как только деньги закончатся (а они заканчиваются), эта лояльность испарится за сутки. За яхты олигархов и дворцы чиновников никто даром умирать не пойдет. Идеологическое топливо сгорело дотла.

РАЗВИЛКА: Что впереди?

Итак, топливо закончилось. Демографии нет. Технологий нет. Идей нет. Суверенитета нет. Советское наследие прожгли. Спираль истории для этой формы государственности подошла к концу. Обнуление и новый цикл физически невозможны. Но означает ли это, что впереди ждет счастливое демократическое будущее?

Отнюдь нет. В момент краха у системы будет ровно два пути.

Путь первый – сложный. Осознание региональными элитами, бизнесом и остатками адекватных силовиков того, что выжить можно только договорившись. Настоящая, принудительная федерализация. Отказ от царя в Москве. Построение жесткой, прагматичной Республики, где регионы оставляют налоги себе, судей выбирают, а парламент становится ареной для споров, а не для штамповки людоедских законов. Это шанс на создание сложной экономики. Но этот путь требует колоссального напряжения, доверия и появления класса настоящих граждан-суверенов. А это в атомизированной, травмированной России похоже на чудо.

Путь второй – реальный. Деградация.

Поскольку для построения Республики нет институтов, а для Империи нет ресурсов, огромная территория просто начнет медленно, мучительно гнить и распадаться.

Это не обязательно будет кинематографический распад с ядерной войной удельных княжеств. Это будет ползучая сомализация. Деградация инфраструктуры. Примитивизация экономики. Появление региональных баронов, у которых будут свои частные армии и свои законы. Москва утратит контроль над окраинами, превратившись просто в один из многих городов, лишенный триллионных дотаций. Китай молча и прагматично заберёт под свой экономический зонтик Сибирь и Дальний Восток – без единого выстрела, просто путем скупки активов.

Это будет долгий, серый, безнадежный закат в технологической глуши мира. Гниющий Левиафан, который больше ни на кого не сможет напасть, потому что у него выпали зубы и атрофировались мышцы.

Выбирать, скорее всего, придется не между Империей и Демократией. Выбирать придется между сверхтяжелым трудом по созданию Республики с нуля – и погружением в теплое, вонючее, первобытное болото. И, судя по состоянию общества, болото имеет все шансы победить.