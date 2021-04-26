Суркис рассказал о звонке Ахметова после чемпионского матча "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что его коллега из "Шахтера" первым поздравил его с завоеванием командой "золота" Премьер-лиги нынешнего сезона.

Об этом сам босс "бело-синих" заявил в интервью программе "Великий футбол". Суркис отметил, что сегодня принципиальные соперники нуждаются в друг друге.

"Ринат Леонидович меня поздравил первым. Я не успел зайти в раздевалку как раздался звонок с теплыми пожеланиями и, несмотря на то, что у его мамы День рождения, с чем я ее и поздравляю, могу сказать, что он поздравил очень тепло и искренне. Ринат Леонидович мудрый и умный человек, который понимает, как зарабатывать и тратить деньги и как создавать большие команды. Нет киевского "Динамо" – нет донецкого "Шахтера". Нет "Шахтера" – нет "Динамо". Сегодня у нас в Украине осталось два клуба, которые могут вести конкурентоспособную битву в еврокубках", – сказал президент киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" победой 5:0 досрочно стало чемпионом Украины по футболу. Игорь Суркис, комментируя успех, рассказал о сумме премиальных для своих футболистов.