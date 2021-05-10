Ахметов признался, что сказал Суркису после победы "Динамо" в чемпионате Украины

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов отшутился, отвечая на вопрос о том, как он поздравил Игоря Суркиса с тем, что "Динамо" выиграло чемпионат Украины.

По словам владельца донецкой команды, он позвонил своему визави, как только завершился победный матч против "Ингульца".

"Что я могу ему пожелать? Пожелал, чтобы в следующем чемпионате они проиграли, а мы выиграли (смеется). Это я шучу, конечно. Я должен сделать все для того, чтобы в следующем году, братья Суркисы поздравляли меня. Но за этим стоит огромный труд. Это не легко, но мы будем бороться", – заявил Ахметов в эфире "Великого футбола".

Ринат Леонидович пообещал не отказываться от этой борьбы:

"И от этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда. Очень профессиональная. Очень эффективный менеджмент во главе с Сергеем Палкиным. Ему большое спасибо. У нас серьезный амбициозный клуб. Болельщикам переживать не стоит, потому что все, что мы делаем, мы делаем для них. Наши болельщики - самые лучшие. 1000 извинений за этот сезон и 1000 извинений за то, что доставили им неприятные минуты, но без поражений не бывает побед"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ринат Ахметов, впервые комментируя приход Мирчи Луческу в "Динамо", отметил, что это его выбор.