Суркис назвал главную трансферную неудачу "Динамо": спортивные итоги 27 января
Украинка Анастасия Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону, а российский лыжник Александр Большунов впервые рассказал о скандале на Кубке мира.
Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис назвал самую неудачную покупку клуба.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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