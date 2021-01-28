Суркис назвал главную трансферную неудачу 'Динамо': спортивные итоги 27 января

Украинка Анастасия Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону, а российский лыжник Александр Большунов впервые рассказал о скандале на Кубке мира.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис назвал самую неудачную покупку клуба.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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