Российский лыжник впервые объяснил, почему врезался в соперника после финиша

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не хотел сбивать с ног финского коллегу Йони Мяки после конфликта на финише гонки Кубка мира в Лахти.

В комментарии изданию NRK.no спортсмен из РФ объяснил, что не смог затормозить, так как у него сломалось крепление. По словам Александра, он хотел лишь поговорить с соперником и спросить, почему тот решил играть "нечестно".

"Когда я пересек финишную черту, то хотел поговорить с Мяки о том, что случилось перед окончанием гонки и почему финн так поступил. Я ехал на высокой скорости, а когда попытался остановиться, понял, что крепление сломалось. Я не хотел сбивать его с ног, я всего лишь хотел поговорить. Я видел, что случилось перед финишем, и не считаю, что Мяки играл по-честному. Он умышленно меня заблокировал и это нечестно. Я все еще придерживаюсь такого мнения", – рассказал Большунов.

Напомним, что из-за этого инцидента Большунова и сборную России лишили "бронзы". Отец Александра заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мяки рассказал, как провоцировал россиянина во время гонки на Кубке мира.