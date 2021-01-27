Суркис назвал самую неудачную покупку "Динамо"

Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что самой неудачным трансфером столичного клуба, была покупка бразильца Андре Фелипе Рибейро де Соузы, известного просто как Андре.

В то время 20-летний футболист приехал в Украину в 2010 году, провел 9 поединков, и спустя год отправился по арендам сперва во французский "Бордо", а затем в бразильский "Атлетико Минейро".

В 2012-м "Атлетико" выкупил у "Динамо" 80% экономических прав на футболиста за 5,8 миллионов евро.

"Неудачной покупкой было приобретение за 9 миллионов Андре, но нам удалось его потом продать. Я такие крупные покупки называю. Там было несколько неудачных покупок, но поверьте мне – я не хочу списывать на кого-то вину", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Отметим, что в одном из своих поздних интервью Андре заявил, что хочет забыть все, что связано с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис ответил на вопрос Гордона о том, кого продаст "Динамо" и кто появится в клубе

Также Суркис не стал скрывать информацию о том, как общается с футболистами "Динамо" после плохих матчей.