Суркис назвал самую неудачную покупку "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5,9 т.
Игорь Суркис

Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что самой неудачным трансфером столичного клуба, была покупка бразильца Андре Фелипе Рибейро де Соузы, известного просто как Андре.

В то время 20-летний футболист приехал в Украину в 2010 году, провел 9 поединков, и спустя год отправился по арендам сперва во французский "Бордо", а затем в бразильский "Атлетико Минейро".

Андре и Игорь Суркис (2010 год)

В 2012-м "Атлетико" выкупил у "Динамо" 80% экономических прав на футболиста за 5,8 миллионов евро.

"Неудачной покупкой было приобретение за 9 миллионов Андре, но нам удалось его потом продать. Я такие крупные покупки называю. Там было несколько неудачных покупок, но поверьте мне – я не хочу списывать на кого-то вину", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Отметим, что в одном из своих поздних интервью Андре заявил, что хочет забыть все, что связано с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис ответил на вопрос Гордона о том, кого продаст "Динамо" и кто появится в клубе

Также Суркис не стал скрывать информацию о том, как общается с футболистами "Динамо" после плохих матчей.

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