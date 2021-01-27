Украинец Малиновский забил хладнокровный гол "Лацио" в Кубке Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым голом в четвертьфинале Кубка Италии против "Лацио".

Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и сделал счет 2:2. На 37-й минуте колумбийский нападающий "Аталанты" Луис Муриэль получил эффектную закидушку от партнера, накрутил оппонента в штрафной площадке, и выложил идеальный пас на ногу украинцу, отыграв сразу всю защиту "Лацио".

27-летний хавбек хладнокровно пробил в противоход голкиперу, сравняв счет в игре.

На момент публикации новости идет второй тайм. Счет 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января Малиновский был признан лучшим футболистом перенесенного матча против "Удинезе" (1:1).

Напомним, что Руслан занимает вторую строчку в списке самых дорогих футболистов Украины.

Ранее в прессе появилась информация, что Руслан может продолжить карьеру в миланском "Интере".

9 января наш соотечественник помог своей команде добыть разгромную победу в 16-м туре чемпионата Италии.