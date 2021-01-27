Россию лишили названия, флага и гимна на чемпионате мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список правил, которые должны будут выполнять спортсмены России на чемпионатах мира в течение двух лет.

После того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России и изменил санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РФ лишилась права использовать название, гимны и официальную символику.

На мировом первенстве, которое стартует 10 февраля в словенской Поклюке, россияне будут называться RBU (Russian Biathlon Union) [в переводе с английского: СБР – Союз биатлонистов России]. При этом полное название "Союз биатлонистов России" использовать нельзя, сообщается в официальном пресс-релизе.

Также на форме спортсменов не должно быть изображения флага или любой эмблемы или символа России. Запрещается исполнять гимн в РФ в любом официальном месте.

Кроме экипировки, российским биатлонистам запрещено изображать российский флаг, национальную символику и название "Россия" на любых личных вещах в любой официальной зоне ЧМ.

Напомним, что изначально WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях. Срок этого бана составлял четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Международная федерация гандбола (МФГ) лишила мужскую сборную России флага на чемпионате мира, который с 13 по 31 января 2021 года проходит в Египте.