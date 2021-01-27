Суркис сказал, кого продаст "Динамо" и кто появится в клубе

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о возможных трансферах, заявил, что готов расстаться с любым футболистом.

По словам Игоря Михайловича, все будет зависит от предложений, которые будут поступать со стороны других клубов.

"Мы продадим того, по кому будет предложение. Конкретное, устраивающее все стороны. Это касается буквально всех. Если не будет таких предложений, они будут и дальше защищать цвет киевского "Динамо", – отметил владелец "бело-синих" в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Суркис признался, что на примете у него есть и пару потенциальных новичков.

"По покупкам: у нас есть кандидатуры, которые обсуждаются с Мистером. Он тяжело к этому вопросу подходит, так как считает, что у нынешних игроков есть огромный потенциал и с ними можно добиваться результата", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис назвал Данилу Силву, выступавшего Киеве с 2010 по 2017 года, своим самым любимым футболистом.

Также Суркис не стал скрывать информацию о том, как общается с футболистами "Динамо" после плохих матчей.