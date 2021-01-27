В России убили 21-летнего футболиста

В Омске убили 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша, который ранее выступал на позиции полузащитника за команду "Иртыш".

Как сообщает Telegram-канал Lifeshot, игрок и его друг, находясь в подвыпившем состоянии, возвращались из пивного магазина домой, когда на них напали неизвестные с ножом. Дробыш скончался на месте от удара в сердце, а его 22-летний приятель сейчас лежит в реанимации. Полиция занялась поиском преступников.

Егор был одним из лидеров молодежной команды "Иртыша", но за первый состав клуба, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России, он успел отыграть лишь три матча в 2019 году.

На официальном сайте омской команды подтвердили это трагическое событие и выразили соболезнования родным и близким Дробыша.

После 26 туров в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Иртыш" занимает 15-е место из 22 участников. На счету клуба 30 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России футболист насмерть сбил пенсионера. Момент трагедии был зафиксирован камерами наружного наблюдения.