"Страшно говорить и страшно думать". У Ярмоленко на разбомбленной Черниговщине осталась вся родня

Украинский полузащитник английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко с трудом сдержал эмоции, описывая происходящее у него на родине. На Черниговщине у 32-летнего футболиста сборной Украины остались Двоюродные братья, сестры, дяди , тети, бабушка, отец.

По словам Ярмоленко, все его родные находятся там: непосредственно в Чернигове и Черниговской области.

"У меня в принципе вся родня из Чернигова и Черниговской области. Я со всеми поддерживаю связь. Они находятся кто где. Постоянно идут обстрелы. Они сидят в бомбоубежище, прячутся по подвалам. Как и все люди сейчас в стране. Об этом страшно говорить и страшно думать. Постоянно происходят боевые действия. Я когда увидел, что сделали с Чернигово и селами области... Без слез это воспринимать невозможно", – признался Ярмоленко в эфире программы Денисов Time. Война" на YouTube-канале "Футбол 1/2/3".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко назвал геноцидом убийства мирных жителей и уничтожение городов Украины Российской Федерацией. Стреляя по женщинам и детям, военные армии РФ демонстрируют свою истинную античеловечную сущность. ​

​До этого бывший футболист сборной Украины и московского "Спартака" Сергей Нагорняк назвал россиян биомассой. Он также нелицеприятно высказался в адрес главного пропагандиста России Владимира Соловьева.

В свою очередь легендарный игрок киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко прошелся по жителям России, назвав их лжецами и ордой.

Напомним, что Чернигов вследствие агрессии РФ оказался на грани возможностей выживания. Оккупанты полностью разбомбили окраины города, а пригород – на 60%.

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