Бывший игрок 'Спартака' обматерил Соловьева и назвал Путина чудовищем из бункера

Украинцы не ожидали нападения Российской Федерации, но понимали при этом неадекватность страны-агрессора. Благодаря же пропаганде власти РФ и те, кто ее обслуживают, превратили население в зомбированное стадо баранов.

Такое мнение в интервью FanDay выразил бывший футболист московского "Спартака", "Днепра" и сборной Украины Сергей Нагорняк. Он отметил, что главарь Кремля Владимир Путин вошел в историю как настоящий преступник.

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"Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все отдавали себе отчет в том, насколько неадекватен у нас сосед. Но также почти все до последнего момента не верили в вероятность полномасштабной войны. Думали, политика, нагнетают. Это беда. Чудовище из бункера захотело войти в историю… И вошло! Только в негативном плане. Там всем рулят такие, извините, пид***сы, как Соловьев, которые, по-моему, новый тип людей воспитали. Зазомбированных баранов", – заявил Нагорняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Нагорняк не считает русских самодостаточной нацией. Он выразил мнение о том, что молчаливой поддержкой нападения России на Украины они доказали, что считаются биомассой.

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