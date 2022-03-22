"Не знаю, как описать эту нацию": Ярмоленко обматерил россиян и вспомнил митинг Путина в поддержку войны

Александр Чеканов
Футбол
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'Не знаю, как описать эту нацию': Ярмоленко обматерил россиян и вспомнил митинг Путина в поддержку войны
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Убийства мирных жителей и уничтожение городов Украины является геноцидом нашего народа Российской Федерацией Стреляя по женщинам и детям, военные армии РФ демонстрируют свою истинную античеловечную сущность.

Такое мнение в интервью каналам "Футбол 1/2/3" выразил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он также выразил негодование в связи с проведением в Москве путинского митинга в поддержку войны в нашей стране, участие в котором приняли в том числе спортсмены.

Ярмоленко загнобил россиян.
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Андрей Ярмоленко
Российский пловец Евгений Рылов в Лужниках.

"На мой взгляд, идет чистый геноцид. Уничтожают украинских людей. Просто стреляют по мирным жителям – по детям, по женщинам. Как так можно? Это чистые у*бки. Как можно их называть военными, мужчинами, если они стреляют в детей, женщин? Я даже не знаю, как описать эту нацию. Гибнут безобидные люди, военные, а они проводят у себя в стране какой-то там концерт. Я не знаю, как к этим людям можно нормально относиться", – заявил Ярмоленко.

Ярмоленко празднует гол с фанатом "Вест Хэма"
Митинг в Лужниках в поддержку войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины и московского "Спартака" Сергей Нагорняк назвал россиян биомассой. Он также нелицеприятно высказался в адрес главного пропагандиста России Владимира Соловьева.

В свою очередь легендарный игрок киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко прошелся по жителям России, назвав их лжецами и ордой.

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