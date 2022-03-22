'Орда, сволота, нелюди, лжецы': легенда 'Динамо' прошелся по россиянам

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал российских оккупантов ордой и сволотой. Он выразил надежду на то, что вскоре Украина победит врага, который напал на территорию нашей страны.

Об этом сам Сабо рассказал в интервью каналу "Футбол 1/2/3". Бывший игрок и тренер "бело-синих" отметил, что с россиянами невозможно иметь дело, так как они постоянно врут. Кроме того, Йожеф Йожефович не стеснялся в выражениях в адрес главаря Кремля Владимира Путина.

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"Вот эта орда и сволота, которая напала на наше государство, – это нелюди. Наш народ с голыми руками может идти на танки, а они не могли остановить этого ненормального Путина? Могли! Моя мечта – выгнать из нашего государства всех россиян за проволоку, и пускай они там варятся в собственном соку. С ними невозможно дружить, они лжецы. Путин – гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить, застрелить. Или пусть сам застрелится", – заявил Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины и московского "Спартака" Сергей Нагорняк назвал россиян биомассой. Он также обматерил главного пропагандиста России Владимира Соловьева.

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