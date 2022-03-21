Бывший футболист 'Спартака': русские – это не народ, а биомасса

Бывший футболист сборной Украины, "Днепра" и московского "Спартака" Сергей Нагорняк считает неадекватными большинство граждан Российской Федерации. Жители страны-агрессора живут за чертой бедности, а при этом поддерживают варварские действия своих властей на территории нашей страны.

Об этом сам Нагорняк заявил в интервью FanDay. Он отметил, что россияне даже не пытаются выступить против преступлений главаря Кремля Владимира Путина.

"Извините за грубость, но не могу удержаться: русские – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий греется дома дровами, их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины. Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди русских спортсменов нормальных людей почти нет. Позатыкали языки в ж*пы и делают вид, что их это не касается", – сказал Нагорняк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что начал получать угрозы от россиян после того, как осудил нападение России на Украину и записался в территориальную оборону Киева.

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