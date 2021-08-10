Стало известно, кто может возглавить сборную Украины в случае неудачи с Ребровым

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Сергей Ребров

Александр Петраков может быть назначен временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины, если Сергею Реброву не удастся договориться о расторжении контракта с руководством "Аль-Айна". Ожидается, что имя нового наставника национальной команды станет известно в четверг, 12 августа.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, 10 августа Ребров должен встретиться с представителями Украинской ассоциации футбола (УАФ), а уже 11-го – провести переговоры с клубом из ОАЭ. С "Аль-Айном" он заключил однолетнее соглашение.

Отметим, что Петраков начал тренерскую карьеру в середине 1990-х и работал на клубном уровне в командах второго эшелона. В 2000-х Александр переключился на детско-юношеские команды, а в 2011-м впервые возглавил юношескую сборную Украины.

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Александр Петраков в финале ЧМ-2019 до 20 лет

Именно под его руководством молодежная национальная команда впервые в истории нашего футбола выиграла чемпионат мира до 20 лет в 2019 году. После триумфа он стал тренером сборной Украины до 17 лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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УАФСборная Украины по футболуСергей Ребров