"Списки мобилизованных": сборную России по футболу перед "эталонным позорищем" высмеяли в сети

Решение тренерского штаба Валерия Карпина пригласить в национальную команду сразу 49 игроков на сентябрьский сборы команды вызвал невероятные насмешки со стороны болельщиков. Они иронизируют на эту тему, предлагая всем искать в списке свою фамилию.

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Не отстали от поклонников сборной страны-агрессорки и журналисты. Так Telegram-канал "Газета с того света" сравнил вызов футболистов с мобилизацией, которую в сентябре минувшего года объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Глядя на эту картинку, можно подумать, что это списки мобилизованных или перечень всех футболистов, выступающих в РПЛ. Но, оказывается, это сборная России. После расширенного списка, в котором было 36 кандидатов на сентябрьский сбор, появился новый, решающий список, в котором 49 человек. Тренеры нашей сборной – большие оригиналы, право слово. Теперь в команду зовут всех подряд. Тем более что играть ей особо не с кем. Зато можно не стесняться фразы "Не можем из 140 миллионов в России найти 11 человек для сборной". Нашли почти 50!" – пишут авторы канала.

Напомним, в сентябре россияне сыграют два матча с олимпийской сборной Египта, что назвали "эталонным позорищем", и командой Катара.

Ранее от поединков против представителей РФ отказались национальные сборные Египта, Бахрейна и Омана. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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