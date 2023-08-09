"Буква Z и портрет нацлидера на грудях". Новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков
Компания Jogel, занимающаяся разработкой формы для сборной России по футболу, раскрыла некоторые детали новой экипировки. Основатель бренда Артур Мовсесян заявил, что цветовая гамма останется в красном тоне с добавлением национального колорита.
"Дизайн я пока раскрывать не могу, у нас будет отдельная презентация в начале следующего года. Форма будет красная. Скажу так – было много идей, много креатива. Чем вдохновлялись? Это фольклор", — цитирует Мовсесяна Чемпионат.com.
Такой анонс вызвал насмешки у российских болельщиков, которые начали наперебой представлять, какой же будет форма с "фольклором".
Некоторые с сарказмом предположили, что обязательно будет символ войны и фотография главаря Кремля.
"Букву Z нарисуют и портрет нацлидера на грудях. Мединский уже представил образцы формы в Кремль. Там одобрили..." – стебутся юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года сборная России по футболу полностью отказалась от формы Adidas.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС, но несмотря на это, осенью сборная РФ сыграла три товарищеских матча в этой экипировке.
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