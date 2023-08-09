Компания Jogel, занимающаяся разработкой формы для сборной России по футболу, раскрыла некоторые детали новой экипировки. Основатель бренда Артур Мовсесян заявил, что цветовая гамма останется в красном тоне с добавлением национального колорита.

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"Дизайн я пока раскрывать не могу, у нас будет отдельная презентация в начале следующего года. Форма будет красная. Скажу так – было много идей, много креатива. Чем вдохновлялись? Это фольклор", — цитирует Мовсесяна Чемпионат.com.

Такой анонс вызвал насмешки у российских болельщиков, которые начали наперебой представлять, какой же будет форма с "фольклором".

Некоторые с сарказмом предположили, что обязательно будет символ войны и фотография главаря Кремля.

"Букву Z нарисуют и портрет нацлидера на грудях. Мединский уже представил образцы формы в Кремль. Там одобрили..." – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года сборная России по футболу полностью отказалась от формы Adidas.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС, но несмотря на это, осенью сборная РФ сыграла три товарищеских матча в этой экипировке.

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