Сборная России по футболу решила устроить 'эталонное позорище' и стал посмешищем в сети

Сборная России по футболу после долгих и неудачных поисков определилась со спарринг-партнером по товарищеским матчам в сентябре. Национальная команда из страны-агрессорки проведет две встречи с олимпийской сборной Египта.

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Поединки состоятся 7 и 11 сентября в Египте, что подтвердил генеральный секретарь футбольной ассоциации этой африканской страны. Интересно, что уже 12 сентября россияне планируют сыграть с Катаром.

Решение об организации матчей с египетскими олимпийцами вызвали едкие насмешки со стороны российских болельщиков в комментариях на портале Sports.ru. Они называют позором ситуацию и отмечают, что с представителями их страны-агрессорки никто не хочет играть даже за большие гонорары.

"Ого, звучит как суперсерия", "Написали олимпийской, так как слова "молодежная" звучит слишком обидно", "Какой позор", "С олимпийской сборной Египта, по продаже сувениров", "Никто с Россией играть не хочет. Абы кого берем...", "Сыграть матч по футболу со сборной России – одно из обязательных условий вступления в БРИКС", "Даже за деньги не сильно горят желанием играть с нашими бравыми ребятами", "Просто эталонное позорище. А чего не паралимпийская?" – пишут любители футбола.

Ранее от поединков против россиян отказались национальные сборные Египта, Бахрейна и Омана. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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