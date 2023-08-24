Хуже Кабо-Верде и Буркина-Фасо: азиатская сборная отказалась от матча с Россией

Сборная Омана по футболу отказалась от товарищеского матча с российской национальной командой в нынешнем году. Вместо этого представители Азиатской конфедерации (АФК) отдали предпочтение с спаррингу с главными врагами РФ и участниками чемпионата мира-2022 американцами.

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Об этом в комментарии порталу Sport24 заявил Ассоциации футбола Омана (АФО) Иса Аль Нуби. Он отметил, что календарь национальной команды его страны, которая занимает 73-е место в мировом рейтинге (ниже Кабо-Верде и Буркина-Фасо), на нынешний год уже сверстан, а кроме того, разговоры и спарринге с россиянами так и остались разговорами.

"У нас нет предложения от РФС организовать товарищеский матч сборных Омана и России. Осенью этого года игра невозможна, в сентябре у нас товарищеская встреча с командой США. Посмотрим, что будет в следующем году", – сказал Иса Аль Нуби.

Ранее от матча со сборной России отказались в Бахрейне. Также не стала соглашаться на предложение провести спарринг с представителями РФ самая титулованная команда Африки – Египет.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на грудях".

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